У Британії вирішили, коли почнуть судити п'ятьох агентів РФ

П'ятеро громадян Болгарії, обвинувачених у роботі на розвідку РФ у Великобританії, постануть перед судом наприкінці 2024 року.

Про це заявив суддя в Лондоні Джеремі Бейкер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Троє чоловіків і дві жінки обвинувачуються у змові з метою збору інформації, яка завдає шкоди безпеці та інтересам держави, у період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року.

Усіх агентів РФ було заарештовано контртерористичною поліцією в лютому цього року. Вони з'явилися на засіданні суду по відеозв'язку і говорили лише один раз, коли підтверджували свої імена.

Суддя Джеремі Бейкер ухвалив, що окрема справа стосовно трьох агентів Росії, яким також висунуто обвинувачення в порушенні документів, що засвідчують особу, має розглядатися одночасно зі справою про змову.

Суддя попередньо призначив судовий процес, який, як очікується, триватиме до чотирьох місяців, розпочнеться в жовтні 2024 року.

Що цьому передувало

Нещодавно королівська прокуратура Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.

The Telegraph повідомляло, що троє болгар із російської шпигунської мережі проживали недалеко від військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона. Їх раніше заарештували правоохоронці Британії.

Видання Spiegel писало, що колишнього директора платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека підозрюють у фінансуванні та керівництві російською агентурною мережею, яка займалася шпигунством у Британії.

Раніше повідомлялося, що весь судовий процес триватиме близько шести тижнів у наступному році.