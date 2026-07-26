Иран и Оман сегодня могут согласовать план открытия Ормузского пролива, - Axios
Иран и Оман до конца воскресенья, 26 июля, могут достичь договоренностей по параметрам нового соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Отмечается, президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 июля, приказал не наносить очередную серию ударов по Ирану через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по Ормузскому проливу.
Два региональных источника заявили, что на переговорах достигнут прогресс, и что договоренности между Оманом и Ираном могут быть достигнуты в течение выходных.
Отмечается, что после того, как Оман и Иран договорятся по всем пунктам, решение о том, принимать ли предложенное соглашение, предстоит принять президенту Трампу.
Детали возможных договоренностей Axios не приводит.
Трамп приказал прекратить удары по Ирану
Напомним, 24 июля президент США Дональд Трамп после 13 дней атак по Ирану приказал прекратить удары по иранской территории.
Вскоре в тот же день после распоряжения, Трамп сказал журналистам в Белом доме, что имеет возможность продолжить удары или даже обострить их, включая "ликвидацию всего" Ирана.
При этом дал понять, что считает более "умной стратегией" "заключить соглашение" с Ираном.