США продолжили паузу в удараху по Ирану вторую ночь подряд

США уже вторую ночь подряд не наносят удары по Ирану после почти двух недель атак. Причины паузы официально не объясняют, хотя напряженность в регионе только усугубляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, американские военные не проводили новых сделок с вечера пятницы. В то же время иранские власти и местные СМИ также не сообщали о новых атаках.

Пауза продолжается уже вторую ночь после 13 дней почти непрерывных ударов США по Ирану.

Хуситы открыли новое направление эскалации

Пока американские удары приостановлены, поддерживаемые Ираном хуситы заявили об атаках на объекты, связанные с нефтяной компанией Saudi Aramco, в саудовских городах Джизан и Янбу. Официального подтверждения этих заявлений от Эр-Рияда или самой компании пока нет.

После кратковременного оглашения тревоги власти Саудовской Аравии сообщили, что опасность миновала. По данным Yemen TV, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям хуситов в Йемене.

Переговоры продолжаются

Параллельно Иран и Оман продолжают переговоры по судоходству через Ормузский пролив.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что консультации были "конструктивными" и стороны достигли "определенного прогресса". По его словам, технические и политические переговоры продолжаются, а ситуация с судоходством пока не изменилась.

Что известно о позиции Трампа

Несмотря на паузу в ударах, президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы "готовы к бою" в случае необходимости нанести масштабные удары по Ирану. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение еще не принял.

По информации The New York Times, Белый дом пока отложил возможную эскалацию. Одной из причин называют опасения по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО в регионе.

Спикер Белого дома Стивен Чунг заявил, что Вашингтон и дальше предпочитает дипломатию, но оставляет открытыми все варианты действий, если Иран продолжит угрожать судоходству или союзникам США.