В Британии рассмотрят использование активов РФ для военной помощи Украине
Власти Великобритании хотят рассмотреть возможность использования российских активов для финансирования обороны Украины.
Об этом заявил канцлер казначейства Британии Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, правительство Британии уже обратилось к Банку Англии (британский центробанк) с просьбой проанализировать возможность такого использования активов РФ.
Он также рассказал о вчерашней встрече министров финансов стран "Большой семерки".
"Мы обсуждали, можно ли использовать суверенные активы России для финансирования обороны Украины. Все, что угодно, лишь бы Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) понял, что в конце концов он не сможет позволить себе такого рода агрессию", - отметил канцлер казначейства.
Хант добавил, что G7 попросила центральные банки стран-членов рассмотреть возможные варианты конфискации российских активов.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 12 октября, в итоговом заявлении после встречи министров финансов G7 было указано, что "Большая семерка" оставит замороженными российские активы до тех пор, пока Украина не получит компенсации за ущерб в результате войны.
При этом вчера правительство Эстонии одобрило использование замороженных российских активов для помощи Украине.
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