В Британии рассмотрят использование активов РФ для военной помощи Украине

Об этом заявил канцлер казначейства Британии Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, правительство Британии уже обратилось к Банку Англии (британский центробанк) с просьбой проанализировать возможность такого использования активов РФ.

Он также рассказал о вчерашней встрече министров финансов стран "Большой семерки".

"Мы обсуждали, можно ли использовать суверенные активы России для финансирования обороны Украины. Все, что угодно, лишь бы Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) понял, что в конце концов он не сможет позволить себе такого рода агрессию", - отметил канцлер казначейства.

Хант добавил, что G7 попросила центральные банки стран-членов рассмотреть возможные варианты конфискации российских активов.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 октября, в итоговом заявлении после встречи министров финансов G7 было указано, что "Большая семерка" оставит замороженными российские активы до тех пор, пока Украина не получит компенсации за ущерб в результате войны.

При этом вчера правительство Эстонии одобрило использование замороженных российских активов для помощи Украине.