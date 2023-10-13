У Британії розглянуть використання активів РФ для військової допомоги Україні

Про це заявив канцлер казначейства Британії Джеремі Хант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, уряд Британії вже звернувся до Банку Англії (британський центробанк) з проханням проаналізувати можливість такого використання активів РФ.

Він також розповів про вчорашню зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки".

"Ми обговорювали, чи можна використовувати суверенні активи Росії для фінансування оборони України. Все, що завгодно, аби Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зрозумів, що врешті-решт він не зможе дозволити собі таку агресію", - зазначив канцлер казначейства.

Хант додав, що G7 попросила центральні банки країн-членів розглянути можливі варіанти конфіскації російських активів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, у підсумковій заяві після зустрічі міністрів фінансів G7 було зазначено, що "Велика сімка" залишить замороженими російські активи доти, доки Україна не отримає компенсації за збитки внаслідок війни.

При цьому уряд Естонії схвалив використання заморожених російських активів для допомоги Україні.