ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Британії розглянуть використання активів РФ для військової допомоги Україні

П'ятниця 13 жовтня 2023 16:04
UA EN RU
У Британії розглянуть використання активів РФ для військової допомоги Україні Фото: Джеремі Хант, канцлер казначейства Британії (flickr by Number 10)
Автор: Іван Носальський

Влада Великої Британії хоче розглянути можливість використання російських активів для фінансування оборони України.

Про це заявив канцлер казначейства Британії Джеремі Хант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, уряд Британії вже звернувся до Банку Англії (британський центробанк) з проханням проаналізувати можливість такого використання активів РФ.

Він також розповів про вчорашню зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки".

"Ми обговорювали, чи можна використовувати суверенні активи Росії для фінансування оборони України. Все, що завгодно, аби Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зрозумів, що врешті-решт він не зможе дозволити собі таку агресію", - зазначив канцлер казначейства.

Хант додав, що G7 попросила центральні банки країн-членів розглянути можливі варіанти конфіскації російських активів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, у підсумковій заяві після зустрічі міністрів фінансів G7 було зазначено, що "Велика сімка" залишить замороженими російські активи доти, доки Україна не отримає компенсації за збитки внаслідок війни.

При цьому уряд Естонії схвалив використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія G7 Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну