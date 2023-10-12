Активы РФ в странах G7 будут замороженными, пока Украине не возместят ущерб, - СМИ
Страны "Большой семерки" продолжат заморозку российских активов до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за нанесенный ей в результате войны ущерб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
По информации издания, такое заверение о российских активах содержится в итоговом заявлении после встречи министров финансов и глав центральных банков стран "Большой семерки".
Издание уточняет, что российские активы в странах G7 оценивают в 280 миллиардов долларов.
Заморозка активов России
Напомним, страны Запада заморозили российские активы после того, как солдаты страны-агрессора начали полномасштабное вторжение в Украину.
Также рассматривается возможность конфискации активов РФ для того, чтобы направить их на восстановление нашей страны.
К примеру, сегодня, 12 октября, правительство Эстонии одобрило конфискацию активов России для помощи Украине.
Более детально о конфискации зарубежных активов страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.
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