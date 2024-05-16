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В Британии досрочно выпустят из тюрем некоторых осужденных: в чем причина

Фото: в Британии досрочно выпустят осужденных (supremecourt uk)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Великобритании решило освободить досрочно некоторых осужденных. Причиной тому стали переполненные тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, за последние 30 лет количество заключенных в Англии и Уэльсе увеличилось дважды из-за большего количества уголовных дел и более жесткого подхода к насильственным преступлениям и преступлениям, связанным с наркотиками.

В связи с этим правительство решило выпустить из тюрем некоторых осужденных ранее конечных сроков их наказания. Также в Британии решили отложить начало некоторых судебных слушаний, чтобы предотвратить переполнение тюрем.

Спикер британского премьера Риши Сунака объяснил, что досрочное освобождение будет касаться только заключенных в конце срока наказания, и они будут находиться под строгим наблюдением, включая электронные метки. Кроме того, осужденных за терроризм сексуальные или серьезные насильственные преступления не будут выпускать раньше.

Министерство юстиции Британии также сообщило, что задержанные обвиняемые, которым было отказано в освобождении под залог, могут быть возвращены в полицейские центры вместо того, чтобы отправляться в тюрьму, если там нет свободного места.

Минувшим летом количество заключенных в Англии и Уэльсе достигло рекордного уровня - 88 225 человек. Это на 8% больше, чем годом ранее. Как отмечает Reuters, три из каждых пяти тюрем были переполнены, то есть у них было больше заключенных, чем можно.

Напомним, в Украине был принят законопроект о мобилизации осужденных. Теперь некоторые категории заключенных смогут присоединиться к армии. Как объяснили в Минобороны, мобилизованные осужденные будут нести службу в специальных подразделениях.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что в Украине переполнены тюрьмы. По его словам, в армию могут быть мобилизованы от 10 до 20 тысяч осужденных.

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