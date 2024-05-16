У Британії достроково випустять з в'язниць деяких засуджених: у чому причина

Як зазначається, за останні 30 років кількість в'язнів в Англії та Уельсі збільшилася двічі через більшу кількість кримінальних справ і більш жорсткого підходу до насильницьких злочинів і злочинів, пов'язаних з наркотиками.

У зв'язку з цим уряд вирішив випустити з в'язниць деяких засуджених раніше кінцевих термінів їх покарання. Також у Британії вирішили відкласти початок деяких судових слухань, щоб запобігти переповненню в’язниць.

Речник британського прем'єра Ріші Сунака пояснив, що дострокове звільнення стосуватиметься лише ув'язнених наприкінці терміну покарання, і вони перебуватимуть під суворим наглядом, включаючи електронні мітки. Крім того, засудженмх за тероризм, сексуальні або серйозні насильницькі злочини не будуть випускати раніше.

Міністерство юстиції Британії також повідомило, що затримані обвинувачені, яким було відмовлено у звільненні під заставу, можуть бути повернуті до поліцейських центрів замість того, щоб відправлятися у в'язницю, якщо там немає вільного місця.

Минулого літа кількість ув’язнених в Англії та Уельсі досягла рекордного рівня - 88 225 осіб. Це на 8% більше, ніж роком раніше. Як зазначає Reuters, три з кожних п'яти в'язниць були переповнені, тобто у них було більше в'язнів, ніж потрібно.