В Минобороны объяснили, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные

Осужденные украинцы, мобилизованные в армию, будут нести службу в специальных подразделениях. Однако решение о мобилизации будет зависеть не только от заключенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина.

"Решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение", - сказал он.

По словам спикера, решение об условно-досрочном освобождении заключенного принимает суд. Мобилизированные осужденные могут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей.

Также Лазуткин объяснил, что не все осужденные смогут мобилизовать в армию. Ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных: