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В Минобороны объяснили, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 14:46
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В Минобороны объяснили, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные Фото: мобилизованные заключенные будут служить в специальных подразделениях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Осужденные украинцы, мобилизованные в армию, будут нести службу в специальных подразделениях. Однако решение о мобилизации будет зависеть не только от заключенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина.

"Решение по мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение", - сказал он.

По словам спикера, решение об условно-досрочном освобождении заключенного принимает суд. Мобилизированные осужденные могут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей.

Также Лазуткин объяснил, что не все осужденные смогут мобилизовать в армию. Ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных:

  • за преступления против основ безопасности Украины;
  • умышленное убийство двух или более людей, либо убийство с особой жестокостью, либо сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием;
  • преступления против половой свободы и неприкосновенности;
  • преступления, связанные с терроризмом;
  • нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;
  • убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
  • особенно тяжкие коррупционные преступления.

Мобилизация осужденных

Напомним, 8 мая Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. Ко второму чтению из закона убрали риски по коррупции.

Закон предусматривает мобилизацию заключенных и военную службу по контракту во время военного положения. Для таких осужденных предусматривается условно-досрочное освобождение после отбывания наказания.

Как пояснил министр юстиции, в Украине переполнены тюрьмы. По его словам, от 10 до 20 тысяч заключенных могут быть мобилизованы в армию.

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