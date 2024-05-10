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Тюрьмы и СИЗО переполнены. Малюска рассказал, сколько заключенных можно мобилизовать

Пятница 10 мая 2024 10:39
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Тюрьмы и СИЗО переполнены. Малюска рассказал, сколько заключенных можно мобилизовать Фото: министр юстиции Украины Денис Малюска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

От 10 000 до 20 000 заключенных могут быть мобилизованы из тюрем, не в последнюю очередь из-за переполненности украинских тюрем.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Да, десять-двадцать тысяч (мобилизовать заключенных, - ред.). Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитанные, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", - заявил он.

По его словам, пенитенциарные учреждения в Украине, включая следственные изоляторы, переполнены, и нигде нет свободных мест, даже в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы, в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - заявил министр.

Малюська не исключил возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство.

"Но (осужденные) за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, как не убивать? Тем более если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно - это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", - подчеркнул он.

Мобилизация заключенных

Законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц предусматривает мобилизацию заключенных и военную службу по контракту во время военного положения.

Документ также предусматривает условно-досрочное освобождение после отбытия наказания и дальнейшее прохождение военной службы по контракту. Для того, чтобы быть мобилизованным, кроме желания заключенного, необходимо решение суда.

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.

8 мая Верховная рада приняла этот законопроект.

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