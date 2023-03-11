Британия призвала спонсоров Олимпиады поддержать запрет участия россиян, - СМИ

Правительство Британии призвало крупнейших спонсоров Олимпиады надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По информации издания, среди спонсоров, к которым обратился Лондон, - Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы РФ и Беларуси использовали спорт в своих пропагандистских целях. Россия и Беларусь не должны возвращаться к соревнованиям, пока Владимир Путин не прекратит свою незаконную войну", - говорится в письме правительства.

После вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года.