Британія закликала спонсорів Олімпіади підтримати заборону участі росіян, - ЗМІ

Уряд Британії закликав найбільших спонсорів Олімпіади натиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі росіян та білорусів у змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За інформацією видання, серед спонсорів, до яких звернувся Лондон - Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa та інші.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми націлені не допустити, щоб режими РФ та Білорусі використовували спорт у своїх пропагандистських цілях. Росія та Білорусь не повинні повертатися до змагань, доки Володимир Путін не припинить свою незаконну війну ", - йдеться у листі уряду.

Після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях. Однак у січні 2023 року президент комітету Томас Бах виступив за те, щоб росіян та білорусів допустили до Олімпіади 2024 року.