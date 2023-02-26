Украина ввела санкции против президента олимпийского комитета РФ и членов МОК

В воскресенье, 26 февраля, Украина ввела санкции против президента российского Олимпийского комитета и членов Международного олимпийского комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

Санкции введены сроком на 50 лет. Среди прочего, ограничения подразумевают:

В частности, в санкционный список попали:

Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал новые санкции СНБО против ряда россиян. В частности, против представителей спортивной сферы.

Ранее группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям из-за войны в Украине.

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