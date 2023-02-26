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Украина ввела санкции против президента олимпийского комитета РФ и членов МОК

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Воскресенье 26 февраля 2023 22:51
Украина ввела санкции против президента олимпийского комитета РФ и членов МОК Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 26 февраля, Украина ввела санкции против президента российского Олимпийского комитета и членов Международного олимпийского комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.

В частности, в санкционный список попали:

  • президент ОК РФ Виталий Смирнов,
  • член МОК Елена Исинбаева,
  • член МОК Александр Попов,
  • член МОК Шамиль Тарпищев.

Санкции введены сроком на 50 лет. Среди прочего, ограничения подразумевают:

  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
  • отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
  • аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
  • лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал новые санкции СНБО против ряда россиян. В частности, против представителей спортивной сферы.

Ранее группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям из-за войны в Украине.

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