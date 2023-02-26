Украина ввела санкции против президента олимпийского комитета РФ и членов МОК
В воскресенье, 26 февраля, Украина ввела санкции против президента российского Олимпийского комитета и членов Международного олимпийского комитета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ главы государства, опубликованный на сайте Офиса президента.
В частности, в санкционный список попали:
- президент ОК РФ Виталий Смирнов,
- член МОК Елена Исинбаева,
- член МОК Александр Попов,
- член МОК Шамиль Тарпищев.
Санкции введены сроком на 50 лет. Среди прочего, ограничения подразумевают:
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;
- лишение государственных наград Украины, других форм награждения.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал новые санкции СНБО против ряда россиян. В частности, против представителей спортивной сферы.
Ранее группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям из-за войны в Украине.
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