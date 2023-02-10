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Группа из 35 стран проголосовала против участия россиян в Олимпиаде

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Россия, Пятница 10 февраля 2023 17:16
Группа из 35 стран проголосовала против участия россиян в Олимпиаде Фото: группа из 35 стран проголосовала против участия россиян в Олимпиаде (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже выступила группа из 35 стран. Решение было принято во время виртуального саммита министров спорта стран в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что решение поддержали такие страны, как Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания и Япония.

"Мы идем в том направлении, что нам не нужен бойкот, потому что все страны единодушны", - заявила министр спорта Литвы Юргита Сюгздинене.

Она отметила, что таким решением усиливается давление на Международный олимпийский комитет, желающий быть нейтральным. Однако это приведет к полному бойкоту Олимпиады.

Напомним, ранее стало известно, что МОК рассматривает возможностьдопуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

После этого НОК Украины поддержал идею бойкота следующей Олимпиады в случае допуска россиян и белорусов.

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