Британия призвала усилить Украину оружием дальнего действия перед "коалицией решительных"

"Коалиция решительных"

Как известно, сегодня 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже подтвердил свое участие в мероприятии.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский также лично примет участие в этой встрече.

Накануне Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры скоординировали позиции перед заседанием "коалиции решительных" и обсудили ход войны, усиление давления на Россию и последствия последних массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Что такое "коалиция решительных"

Это объединение европейских стран и США, созданное для поддержки Украины в войне с Россией.

Инициатива была объявлена премьер-министром Великобритании Киром Стармером 2 марта 2025 года, с целью усилить поддержку Украины, создать основы для мирного урегулирования и, возможно, развернуть международные силы безопасности.

В "коалицию решительных" входят страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства вне этих блоков.

Название коалиции происходит от призыва президента Чехии Петра Павела к созданию "широкой коалиции решительных" для противодействия российской агрессии.

Подробнее о "коалиции решительных", кто поддерживает и прочее - читайте в материале РБК-Украина.