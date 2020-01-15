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Британія виділить Україні понад 4 млн євро на медреформу

Новини » Політика     15.01.2020 - 15:28
Британія виділить Україні понад 4 млн євро на медреформу
Фото: Мелінда Сімонс (kmu.gov.ua)

Україна до березня 2021 року отримає понад 4,6 млн євро

Британія виділить Україні понад 4,6 млн євро на підтримку медичної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку британського посольства в Twitter.

Як заявила посол Британії в Україні Мелінда Сімонс під час візиту до Центру первинної допомоги в Києві, Лондон спільно з USAID профінансує проект, створений для допомоги з побудови прозорої медичної системи.

"Проект має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Британія виділяє на реалізацію програми 4 мільйони фунтів (4,6 млн євро - ред.) до березня 2021 року", - йдеться в повідомленні посольства.

Британія виділить Україні понад 4 млн євро на медреформу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 1 квітня 2020 року запустять програму медичних гарантій для населення. Програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги. На фінансування медичних послуг в держбюджеті закладено 72 млрд гривень.

Також РБК-Україна писало, що уряд схвалив початок другого етапу впровадження медичної реформи. Старт другого етапу медреформи заплановано на 1 квітня 2020 року.

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