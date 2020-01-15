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Британия выделит Украине более 4 млн евро на медреформу

Новости » Политика     15.01.2020 - 15:28
Британия выделит Украине более 4 млн евро на медреформу
Фото: Мелинда Симонс (kmu.gov.ua)

Украина до марта 2021 года получит более 4,6 млн евро

Британия выделит Украине более 4,6 млн евро на поддержку медицинской реформы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу британского посольства в Twitter.

Как заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс во время посещения Центра первичной помощи в Киеве, Лондон совместно с USAID профинансирует проект, созданный для помощи по построению прозрачной медицинской системы.

"Цель проекта - помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Британия выделяет на реализацию программы 4 миллиона фунтов (4,6 млн евро - ред.) до марта 2021 года", - говорится в сообщении посольства.

Британия выделит Украине более 4 млн евро на медреформу

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля 2020 года запустят программу медицинских гарантий для населения. Программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи. На финансирование медицинских услуг в госбюджете заложено 72 млрд гривен.

Также РБК-Украина писало, что правительство одобрило начало второго этапа внедрение медицинской реформы. Старт второго этапа медреформы запланирован на 1 апреля 2020 года.

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