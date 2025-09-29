Британия ввела санкции против десятков лиц и организаций, связанных с Ираном

Санкции против Ирана

Напомним, сегодня, 29 сентября, Совет ЕС решил вновь ввести ряд ограничений против Ирана из-за его ядерной программы. Ранее эти санкции были приостановлены в 2015 году.

К восстановленным ограничениям входят: запреты на поездки и замораживание активов для физических и юридических лиц, экономические и финансовые санкции, ограничения в торговле нефтепродуктами, газом, драгоценными металлами и отдельным оборудованием, а также запрет на экспорт оружия.

Вчера Организация Объединенных Наций возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана.

Санкции ООН, принятые Советом безопасности в резолюциях в 2006 и 2010 годах, снова вступили в силу. Попытки отсрочить их возобновление провалились во время ежегодной встречи мировых лидеров в ООН на этой неделе.