ЕС возобновил санкции против Ирана из-за невыполнения ядерной сделки: что под запретом

Сегодня, 29 сентября, Совет ЕС решил вновь ввести ряд ограничений против Ирана из-за его ядерной программы. Ранее эти санкции были приостановлены в 2015 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского Совета.

"Решение было принято после повторного введения санкций ООН, после решения Совета Безопасности ООН не продолжать отмену санкций против Ирана. Это произошло после того, как европейская тройка (Франция, Германия и Великобритания) задействовали механизм "обновления", предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий", - говорится в заявлении.

К восстановленным ограничениям входят: запреты на поездки и замораживание активов для физических и юридических лиц, экономические и финансовые санкции, ограничения в торговле нефтепродуктами, газом, драгоценными металлами и отдельным оборудованием, а также запрет на экспорт оружия.

Кроме того, ЕС возобновил замораживание активов Центрального банка Ирана и основных коммерческих банков, а также ограничения для иранских грузовых рейсов и судов, перевозящих запрещенные товары.

Санкции повторно вводятся в соответствии с механизмом "обновления", предусмотренного СВПД, после того, как Совет Безопасности ООН не принял новую резолюцию по предотвращению возврата санкций.

Таким образом, режим ограничений ЕС по ядерной программе Ирана восстанавливается автоматически.