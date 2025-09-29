Британія ввела санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном

Санкції проти Ірану

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, Рада ЄС вирішила знову ввести ряд обмежень проти Ірану через його ядерну програму. Раніше ці санкції були призупинені у 2015 році.

До відновлених обмежень входять: заборони на поїздки та заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, економічні та фінансові санкції, обмеження у торгівлі нафтопродуктами, газом, дорогоцінними металами та окремим обладнанням, а також заборона на експорт зброї.

Вчора Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану.

Санкції ООН, ухвалені Радою безпеки в резолюціях у 2006 і 2010 роках, знову набули чинності. Спроби відтермінувати їх поновлення провалилися під час щорічної зустрічі світових лідерів в ООН цього тижня.