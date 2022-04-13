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Британія ввела санкції проти Медведчука

Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 13 квітня, Великобританія ввела санкції проти народного депутата України Віктора Медведчука. Тепер всі його активи на території Сполученого Королівства заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

Санкції проти Медведчука були введені в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти Росії.

У Британії його дії вважаю дестабілізуючими, підриваючими або загрозливими територіальній цілісності, суверенітету або Незалежності України.

Нагадаємо, 12 квітня президент Володимир Зеленський заявив про затримання Медведчука в рамках спецоперації СБУ.

Пізніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що Медведчука затримали не в Києві.

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ВеликобританіяСанкціїВіктор Медведчук