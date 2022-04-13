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Британия ввела санкции против Медведчука

Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 13 апреля, Великобритания ввела санкции против народного депутата Украины Виктора Медведчука. Теперь все его активы на территории Соединенного Королевства заморожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

Санкции против Медведчука были введены в рамках нового пакета ограничительных мер против России.

В Британии его действия считаю дестабилизирующими, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины.

Напомним, 12 апреля президент Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука в рамках спецоперации СБУ.

Позже советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали не в Киеве.

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ВеликобританияСанкцииВиктор Медведчук