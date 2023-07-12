Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи: что войдет

Правительство Великобритании выделило очередной пакет помощи для Украины. Также Соединенное Королевство и члены G7 предоставят новый транш военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Британское правительство выделило 65 млн долларов для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра в Украине.

Также, в рамках нового транша поддержки Великобритания и члены G7 предоставят тысячи дополнительных боеприпасов Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

В заявлении правительства Британии говорится, что эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине.

Ожидается, что все члены G7 подпишут общую декларацию. В нем будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для прекращения войны.

"Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает нашу страну. В частности, первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Также Британия стала лидером и по подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи отметил, что учения, во время которых планируется натренировать 20 военных из Украины, начнутся в августе.