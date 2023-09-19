ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия передаст Украине еще десятки тысяч артснарядов в этом году, - министр обороны

Вторник 19 сентября 2023 19:45
UA EN RU
Британия передаст Украине еще десятки тысяч артснарядов в этом году, - министр обороны Фото: Грант Шэппс, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и заявили об увеличении военной поддержки, включая обещание предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла защитить себя", - отметил глава британского Минобороны после заседания в формате "Рамштайн".

Он также добавил, что в ближайшие месяцы его страна будет поддерживать Украину в приоритетных областях, среди которых противовоздушная оборона, возможности нанесения дальних ударов и тренировки солдат.

Важность артснарядов

Напомним, еще на прошлой неделе руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина заявлял, что артиллерийские снаряды являются одним из неотложных приоритетов для нашей страны.

Это связано с тем, что Россия может вернуться к тактике "огневого вала" и на некоторых участках фронта уровень артиллерийского огня со стороны врага зашкаливает.

При этом еще в июле координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что украинские защитники остро нуждаются в артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны