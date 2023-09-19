Британия передаст Украине еще десятки тысяч артснарядов в этом году, - министр обороны
Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.
Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Сегодня мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и заявили об увеличении военной поддержки, включая обещание предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла защитить себя", - отметил глава британского Минобороны после заседания в формате "Рамштайн".
Он также добавил, что в ближайшие месяцы его страна будет поддерживать Украину в приоритетных областях, среди которых противовоздушная оборона, возможности нанесения дальних ударов и тренировки солдат.
Важность артснарядов
Напомним, еще на прошлой неделе руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина заявлял, что артиллерийские снаряды являются одним из неотложных приоритетов для нашей страны.
Это связано с тем, что Россия может вернуться к тактике "огневого вала" и на некоторых участках фронта уровень артиллерийского огня со стороны врага зашкаливает.
При этом еще в июле координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что украинские защитники остро нуждаются в артиллерии.
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