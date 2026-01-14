Армия США эвакуирует базу в Катаре, как перед прошлыми ударами по Ирану, - СМИ
США начали эвакуацию сотен солдат со своей крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке Аль-Удейд, которая находится в Катаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Неназванный американский чиновник и еще один источник рассказали изданию, что военнослужащих с авиабазы переводят на другие объекты и в гостиницы в регионе. Таким образом их хотят обезопасить от возможной угрозы в случае, если потенциальный удар США по Ирану вызовет ответные действия Тегерана.
При этом правительство Катара заявило, что персонал выводится с базы "в ответ на текущую региональную напряженность". В заявлении катарских властей подчеркивается, что они примут "все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты своих граждан и резидентов в качестве приоритета".
Еще в воскресенье, 11 января, иранские официальные лица заявили, что в случае удара США под угрозой могут оказаться американские и израильские военные базы в регионе.
"Военные и морские центры США станут для нас законными целями", - сказал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
Стоит заметить, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал "очень решительные меры" против Ирана, если иранские власти начнут казнь протестующих.
Эвакуация с авиабазы Аль-Удейд
Напомним, в июне прошлого года американских военнослужащих уже выводили с авиабазы Аль-Удейд.
Это произошло перед операцией Пентагона против иранских объектов по обогащению урана - по ним был нанесен удар.
После этого Иран в ответ атаковал авиабазу Аль-Удейд.
Источник NBC News рассказал, что тогда вывод войск проводился в последний момент и с меньшей координацией. Нынешняя эвакуация, по его словам, выглядит частью более скоординированных действий в преддверии возможной операции.