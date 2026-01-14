Армия США эвакуирует базу в Катаре, как перед прошлыми ударами по Ирану, - СМИ

США начали эвакуацию сотен солдат со своей крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке Аль-Удейд, которая находится в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Неназванный американский чиновник и еще один источник рассказали изданию, что военнослужащих с авиабазы переводят на другие объекты и в гостиницы в регионе. Таким образом их хотят обезопасить от возможной угрозы в случае, если потенциальный удар США по Ирану вызовет ответные действия Тегерана.

При этом правительство Катара заявило, что персонал выводится с базы "в ответ на текущую региональную напряженность". В заявлении катарских властей подчеркивается, что они примут "все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты своих граждан и резидентов в качестве приоритета".

Еще в воскресенье, 11 января, иранские официальные лица заявили, что в случае удара США под угрозой могут оказаться американские и израильские военные базы в регионе.

"Военные и морские центры США станут для нас законными целями", - сказал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Стоит заметить, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал "очень решительные меры" против Ирана, если иранские власти начнут казнь протестующих.