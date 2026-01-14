Британія виводить солдатів з авіабази в Катарі разом зі США, - ЗМІ

З авіабази Аль-Удейд у Катарі виходять не тільки американські, а й британські військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The i Paper .

Журналісти уточнюють, що заправник RAF вилетів з авіабази Акротірі на Кіпрі в напрямку бази Аль-Удейд, проте дані про політ показували, що потім він розвернувся назад у бік Європи.

Видання зазначає, що військовослужбовці Військово-повітряних сил Великої Британії (RAF) були розміщені на базі Аль-Удейд разом з американськими силами.

Авіабаза Аль-Удейд

Аль-Удейд - найбільша база США в регіоні, на якій розміщено близько 10 000 американських військовослужбовців. У червні 2025 року вона зазнала удару іранських ракет після американського удару по іранських ядерних об'єктах.

Минулого року частина персоналу і членів їхніх сімей була виведена з американських баз на Близькому Сході за тиждень до того, як США завдали авіаударів по Ірану.

Сьогодні, 14 січня, NBC News із посиланням на джерела написало про те, що американських солдатів почали виводити з авіабази Аль-Удейд.

Міжнародне медіа-управління Держави Катар заявило, що заходи з виведення військ з бази Аль-Удейд "вживаються у відповідь на поточну регіональну напруженість".

Такі дії Вашингтон зробив на тлі заяв президента Дональда Трампа про те, що він може відповісти силою на ситуацію в Ірані, де силовики вбивають протестувальників проти режиму аятоли Алі Хаменеї.