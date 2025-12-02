ua en ru
Как в Украине будут выключать свет 3 декабря: "Укрэнерго" обнародовало графики

Вторник 02 декабря 2025 18:02
UA EN RU
Фото: в Украине продолжат выключать свет по графикам 3 декабря (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 3 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток будут выключать одновременно от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Из-за масштабных обстрелов энергетических объектов страны в областях 3 декабря будут действовать такие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" призвало граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Кроме того, время и объем ограничено в течение суток могут меняться, поэтому необходимо следить за информацией о графиках на страницах облэнерго в соцсетях.

Стоит отметить, что сегодня, 2 декабря, в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.

Отключения света в Украине

Напомним, что графики отключений света - это вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. Россияне даже наносят удары по важным для атомных электростанций подстанциям.

В частности, такая атака произошла в ночь на 8 ноября. Тогда в связи с российскими ударами по подстанциям Украина срочно созвала совет Международного агентства по атомной энергии.

Только 28 ноября стало известно, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС полностью восстановили мощность после российских атак. На пониженной мощности все еще работает только один энергоблок.

