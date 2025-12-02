Как в Украине будут выключать свет 3 декабря: "Укрэнерго" обнародовало графики

В среду, 3 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток будут выключать одновременно от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Из-за масштабных обстрелов энергетических объектов страны в областях 3 декабря будут действовать такие ограничения: с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей ;

; с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей. "Укрэнерго" призвало граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику. Кроме того, время и объем ограничено в течение суток могут меняться, поэтому необходимо следить за информацией о графиках на страницах облэнерго в соцсетях. Стоит отметить, что сегодня, 2 декабря, в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности.