Великобритания передаст Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане. Британское правительство анонсировало это решение 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что соглашение было достигнуто после многолетних переговоров и предусматривает историческую передачу Великобританией Маврикию островов Чагос. В них также входят тропический атолл Диего-Гарсия, используемый правительством США в качестве военной базы для своих кораблей и самолетов дальней бомбардировочной авиации.

Известно, что американско-британская база останется на острове Диего Гарсия. Именно это является ключевым фактором, позволяющим заключение соглашения в условиях растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем. Однако соглашение все еще подлежит окончательному согласованию.

"Это определяющий момент в наших отношениях и демонстрация нашей неизменной приверженности мирному разрешению споров и верховенству права", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кейра Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Югнаута.

Они также заявили, что обязуются "обеспечить долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование существующей базы на острове Диего-Гарсия, играющей жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности".

Что известно об архипелаге Чагосе

Архипелаг Чагос – это группа из более 60 небольших островов в центральной части Индийского океана, юго-восточнее Мальдив. Он имеет важное геостратегическое значение из-за своего расположения на перекрестке ключевых морских путей.

Основные факты об архипелаге:

Британская колониальная история Чагос является частью Британской территории в Индийском океане (BIOT). Архипелаг был оторван от Маврикия в 1965 году, когда Великобритания создала BIOT. Это решение было спорным, поскольку Маврикий по-прежнему считает Чагос своей территорией.

Чагос является частью Британской территории в Индийском океане (BIOT). Архипелаг был оторван от Маврикия в 1965 году, когда Великобритания создала BIOT. Это решение было спорным, поскольку Маврикий по-прежнему считает Чагос своей территорией. Военная база : Самый большой остров архипелага – Диего-Гарсия – является домом для большой военной базы США и Великобритании. Эта база используется для разведки, поддержки военных операций в регионах Ближнего Востока и Азии, а также для проведения миссий по конфликтам.

: Самый большой остров архипелага – Диего-Гарсия – является домом для большой военной базы США и Великобритании. Эта база используется для разведки, поддержки военных операций в регионах Ближнего Востока и Азии, а также для проведения миссий по конфликтам. Выселение местного населения : В 1960-х и 1970-х годах местные жители архипелага, известные как чего-то, были переселены, чтобы освободить место для строительства военной базы. Они были перемещены на Маврикий, Сейшелы и другие страны, что повлекло за собой многолетние судебные процессы за право на возвращение.

: В 1960-х и 1970-х годах местные жители архипелага, известные как чего-то, были переселены, чтобы освободить место для строительства военной базы. Они были перемещены на Маврикий, Сейшелы и другие страны, что повлекло за собой многолетние судебные процессы за право на возвращение. Международный конфликт : Маврикий продолжал требовать возвращения Чагоса, утверждая, что территория была незаконно оторвана от страны во время деколонизации. В 2019 году Международный суд ООН принял, что Великобритания должна вернуть архипелаг Маврикию, но британские власти отказываются выполнить это решение.

Таким образом, архипелаг Чагос является не только стратегическим военным пунктом, но и объектом продолжительного международного конфликта и борьбы за права местного населения.

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