Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Британия ударила санкциями по компании, транспортирующей более 80% нефти РФ

Фото: Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Великобритания объявила о введении почти 300 новых санкций против России. Основной акцент - на энергетическом секторе, в частности компании ПАО "Транснефть", которая обеспечивает большую часть экспорта российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Читайте также: Британия готовит военных и создала штаб из 70 человек для Украины: детали

Под ударом - ключевая нефтепроводная компания РФ

Новые ограничения направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний - ПАО "Транснефть".

Отмечается, что компания отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти.

Сегодняшние действия направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, ПАО "Транснефть", которая отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти, что еще больше препятствует попыткам Кремля найти покупателей на санкционную нефть.

Самый большой пакет санкций с 2022 года

Новый пакет стал крупнейшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным британской стороны, международные санкции уже лишили Кремль более 450 млрд долларов доходов - это эквивалент двух лет финансирования войны.

Доходы России от нефти сейчас являются самыми низкими с 2020 года, а экономика страны находится в состоянии стагнации.

Санкции против теневого флота и нефтяной сети

В список также попали:

  • 175 компаний нефтяной сети "2Rivers", которая входит в число крупнейших операторов теневого флота;
  • 48 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть;
  • компании и лица, связанные с обходом санкций.

В Лондоне заявили, что эти меры должны осложнить попытки Кремля смягчить удар санкций.

Новые ограничения для банков и энергетики

Санкции также распространяются на:

  • 49 компаний и лиц, связанных с военной промышленностью РФ;
  • 9 российских банков, осуществляющих международные платежи;
  • 6 объектов российской отрасли СПГ;
  • компании, участвующие в проектах новых российских ядерных установок.

 

20-й пакет санкций ЕС

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.

Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.

В то же время несколько стран ЕС выступают за смягчение отдельных положений пакета. В частности, дискуссии вызывают предложения по санкциям против иностранных портов и банков, которые, по версии Еврокомиссии, помогают России обходить нефтяные ограничения.

По информации СМИ, беспокойство вызвали возможные санкции против стратегических портов в Грузии и Индонезии. Кроме того, Италия и Испания, по данным источников, возражают против ограничений в отношении банка на Кубе, который является единственным финансовым учреждением на острове, работающим с иностранной валютой и обслуживающим дипломатов и граждан ЕС.

