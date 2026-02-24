Британія вдарила санкціями по компанії, що транспортує понад 80% нафти РФ

Велика Британія оголосила про запровадження майже 300 нових санкцій проти Росії. Основний акцент - на енергетичному секторі, зокрема компанії ПАТ "Транснефть", яка забезпечує більшу частину експорту російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.
Нові обмеження спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній - ПАТ "Транснефть".
Зазначається, що компанія відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти.
Сьогоднішні дії спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній, ПАТ "Транснефть", яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти, що ще більше перешкоджає спробам Кремля знайти покупців на санкційну нафту.
Новий пакет став найбільшим з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За даними британської сторони, міжнародні санкції вже позбавили Кремль понад 450 млрд доларів доходів - це еквівалент двох років фінансування війни.
Доходи Росії від нафти наразі є найнижчими з 2020 року, а економіка країни перебуває у стані стагнації.
Санкції проти тіньового флоту та нафтової мережі
До списку також потрапили:
У Лондоні заявили, що ці заходи мають ускладнити спроби Кремля пом’якшити удар санкцій.
Санкції також поширюються на:
Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували ухвалити до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення.
Основний акцент нових обмежень спрямований на енергетичний і фінансовий сектори РФ. Зокрема, пропонується запровадити повну заборону на морські послуги для перевезення російської нафти, розширити перелік суден "тіньового флоту" до 640 та обмежити їхнє обслуговування.
Водночас кілька країн ЄС виступають за пом’якшення окремих положень пакета. Зокрема, дискусії викликають пропозиції щодо санкцій проти іноземних портів і банків, які, за версією Єврокомісії, допомагають Росії обходити нафтові обмеження.
За інформацією ЗМІ, занепокоєння викликали можливі санкції проти стратегічних портів у Грузії та Індонезії. Крім того, Італія та Іспанія, за даними джерел, заперечують проти обмежень щодо банку на Кубі, який є єдиною фінансовою установою на острові, що працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів і громадян ЄС.