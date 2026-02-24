Британия ударила санкциями по компании, транспортирующей более 80% нефти РФ
Великобритания объявила о введении почти 300 новых санкций против России. Основной акцент - на энергетическом секторе, в частности компании ПАО "Транснефть", которая обеспечивает большую часть экспорта российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.
Под ударом - ключевая нефтепроводная компания РФ
Новые ограничения направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний - ПАО "Транснефть".
Отмечается, что компания отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти.
Самый большой пакет санкций с 2022 года
Новый пакет стал крупнейшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину.
По данным британской стороны, международные санкции уже лишили Кремль более 450 млрд долларов доходов - это эквивалент двух лет финансирования войны.
Доходы России от нефти сейчас являются самыми низкими с 2020 года, а экономика страны находится в состоянии стагнации.
Санкции против теневого флота и нефтяной сети
В список также попали:
- 175 компаний нефтяной сети "2Rivers", которая входит в число крупнейших операторов теневого флота;
- 48 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть;
- компании и лица, связанные с обходом санкций.
В Лондоне заявили, что эти меры должны осложнить попытки Кремля смягчить удар санкций.
Новые ограничения для банков и энергетики
Санкции также распространяются на:
- 49 компаний и лиц, связанных с военной промышленностью РФ;
- 9 российских банков, осуществляющих международные платежи;
- 6 объектов российской отрасли СПГ;
- компании, участвующие в проектах новых российских ядерных установок.
20-й пакет санкций ЕС
Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.
Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.
В то же время несколько стран ЕС выступают за смягчение отдельных положений пакета. В частности, дискуссии вызывают предложения по санкциям против иностранных портов и банков, которые, по версии Еврокомиссии, помогают России обходить нефтяные ограничения.
По информации СМИ, беспокойство вызвали возможные санкции против стратегических портов в Грузии и Индонезии. Кроме того, Италия и Испания, по данным источников, возражают против ограничений в отношении банка на Кубе, который является единственным финансовым учреждением на острове, работающим с иностранной валютой и обслуживающим дипломатов и граждан ЕС.