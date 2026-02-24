Британия ударила санкциями по компании, транспортирующей более 80% нефти РФ

Великобритания объявила о введении почти 300 новых санкций против России. Основной акцент - на энергетическом секторе, в частности компании ПАО "Транснефть", которая обеспечивает большую часть экспорта российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Под ударом - ключевая нефтепроводная компания РФ

Новые ограничения направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний - ПАО "Транснефть".

Отмечается, что компания отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти.

Сегодняшние действия направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, ПАО "Транснефть", которая отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти, что еще больше препятствует попыткам Кремля найти покупателей на санкционную нефть.

Самый большой пакет санкций с 2022 года

Новый пакет стал крупнейшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным британской стороны, международные санкции уже лишили Кремль более 450 млрд долларов доходов - это эквивалент двух лет финансирования войны.

Доходы России от нефти сейчас являются самыми низкими с 2020 года, а экономика страны находится в состоянии стагнации.

Санкции против теневого флота и нефтяной сети

В список также попали:

175 компаний нефтяной сети "2Rivers", которая входит в число крупнейших операторов теневого флота;

48 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть;

компании и лица, связанные с обходом санкций.

В Лондоне заявили, что эти меры должны осложнить попытки Кремля смягчить удар санкций.

Новые ограничения для банков и энергетики

Санкции также распространяются на: