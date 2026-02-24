ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британия ударила санкциями по компании, транспортирующей более 80% нефти РФ

Украина, Вторник 24 февраля 2026 19:13
UA EN RU
Британия ударила санкциями по компании, транспортирующей более 80% нефти РФ Фото: Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Великобритания объявила о введении почти 300 новых санкций против России. Основной акцент - на энергетическом секторе, в частности компании ПАО "Транснефть", которая обеспечивает большую часть экспорта российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Читайте также: Британия готовит военных и создала штаб из 70 человек для Украины: детали

Под ударом - ключевая нефтепроводная компания РФ

Новые ограничения направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний - ПАО "Транснефть".

Отмечается, что компания отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти.

Сегодняшние действия направлены против одной из крупнейших в мире нефтепроводных компаний, ПАО "Транснефть", которая отвечает за транспортировку более 80% экспорта российской нефти, что еще больше препятствует попыткам Кремля найти покупателей на санкционную нефть.

Самый большой пакет санкций с 2022 года

Новый пакет стал крупнейшим с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным британской стороны, международные санкции уже лишили Кремль более 450 млрд долларов доходов - это эквивалент двух лет финансирования войны.

Доходы России от нефти сейчас являются самыми низкими с 2020 года, а экономика страны находится в состоянии стагнации.

Санкции против теневого флота и нефтяной сети

В список также попали:

  • 175 компаний нефтяной сети "2Rivers", которая входит в число крупнейших операторов теневого флота;
  • 48 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть;
  • компании и лица, связанные с обходом санкций.

В Лондоне заявили, что эти меры должны осложнить попытки Кремля смягчить удар санкций.

Новые ограничения для банков и энергетики

Санкции также распространяются на:

  • 49 компаний и лиц, связанных с военной промышленностью РФ;
  • 9 российских банков, осуществляющих международные платежи;
  • 6 объектов российской отрасли СПГ;
  • компании, участвующие в проектах новых российских ядерных установок.

20-й пакет санкций ЕС

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.

Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.

В то же время несколько стран ЕС выступают за смягчение отдельных положений пакета. В частности, дискуссии вызывают предложения по санкциям против иностранных портов и банков, которые, по версии Еврокомиссии, помогают России обходить нефтяные ограничения.

По информации СМИ, беспокойство вызвали возможные санкции против стратегических портов в Грузии и Индонезии. Кроме того, Италия и Испания, по данным источников, возражают против ограничений в отношении банка на Кубе, который является единственным финансовым учреждением на острове, работающим с иностранной валютой и обслуживающим дипломатов и граждан ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине НАФТА
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ