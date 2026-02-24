Британія вдарила санкціями по компанії, що транспортує понад 80% нафти РФ
Велика Британія оголосила про запровадження майже 300 нових санкцій проти Росії. Основний акцент - на енергетичному секторі, зокрема компанії ПАТ "Транснефть", яка забезпечує більшу частину експорту російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.
Під ударом - ключова нафтопровідна компанія РФ
Нові обмеження спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній - ПАТ "Транснефть".
Зазначається, що компанія відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти.
Сьогоднішні дії спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній, ПАТ "Транснефть", яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти, що ще більше перешкоджає спробам Кремля знайти покупців на санкційну нафту.
Найбільший пакет санкцій із 2022 року
Новий пакет став найбільшим з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За даними британської сторони, міжнародні санкції вже позбавили Кремль понад 450 млрд доларів доходів - це еквівалент двох років фінансування війни.
Доходи Росії від нафти наразі є найнижчими з 2020 року, а економіка країни перебуває у стані стагнації.
Санкції проти тіньового флоту та нафтової мережі
До списку також потрапили:
- 175 компаній нафтової мережі "2Rivers", яка входить до найбільших операторів тіньового флоту;
- 48 нафтових танкерів, що перевозять російську нафту;
- компанії та особи, пов’язані з обходом санкцій.
У Лондоні заявили, що ці заходи мають ускладнити спроби Кремля пом’якшити удар санкцій.
Нові обмеження для банків і енергетики
Санкції також поширюються на:
- 49 компаній та осіб, пов’язаних із військовою промисловістю РФ;
- 9 російських банків, які здійснюють міжнародні платежі;
- 6 об’єктів російської галузі СПГ;
- компанії, що беруть участь у проектах нових російських ядерних установок.
20-й пакет санкцій ЄС
Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували ухвалити до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення.
Основний акцент нових обмежень спрямований на енергетичний і фінансовий сектори РФ. Зокрема, пропонується запровадити повну заборону на морські послуги для перевезення російської нафти, розширити перелік суден "тіньового флоту" до 640 та обмежити їхнє обслуговування.
Водночас кілька країн ЄС виступають за пом’якшення окремих положень пакета. Зокрема, дискусії викликають пропозиції щодо санкцій проти іноземних портів і банків, які, за версією Єврокомісії, допомагають Росії обходити нафтові обмеження.
За інформацією ЗМІ, занепокоєння викликали можливі санкції проти стратегічних портів у Грузії та Індонезії. Крім того, Італія та Іспанія, за даними джерел, заперечують проти обмежень щодо банку на Кубі, який є єдиною фінансовою установою на острові, що працює з іноземною валютою та обслуговує дипломатів і громадян ЄС.