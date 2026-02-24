Британія вдарила санкціями по компанії, що транспортує понад 80% нафти РФ

Велика Британія оголосила про запровадження майже 300 нових санкцій проти Росії. Основний акцент - на енергетичному секторі, зокрема компанії ПАТ "Транснефть", яка забезпечує більшу частину експорту російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.

Під ударом - ключова нафтопровідна компанія РФ

Нові обмеження спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній - ПАТ "Транснефть".

Зазначається, що компанія відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти.

Сьогоднішні дії спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній, ПАТ "Транснефть", яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти, що ще більше перешкоджає спробам Кремля знайти покупців на санкційну нафту.

Найбільший пакет санкцій із 2022 року

Новий пакет став найбільшим з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними британської сторони, міжнародні санкції вже позбавили Кремль понад 450 млрд доларів доходів - це еквівалент двох років фінансування війни.

Доходи Росії від нафти наразі є найнижчими з 2020 року, а економіка країни перебуває у стані стагнації.

Санкції проти тіньового флоту та нафтової мережі

До списку також потрапили:

175 компаній нафтової мережі "2Rivers", яка входить до найбільших операторів тіньового флоту;

48 нафтових танкерів, що перевозять російську нафту;

компанії та особи, пов’язані з обходом санкцій.

У Лондоні заявили, що ці заходи мають ускладнити спроби Кремля пом’якшити удар санкцій.

Нові обмеження для банків і енергетики

Санкції також поширюються на: