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Британия ударила новыми санкциями по "теневому флоту" РФ

Фото: Британия ударила новыми санкциями по "теневому флоту" России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания в понедельник, 21 июля, объявила о новых санкциях против России. Они направлены против критически важных для Кремля энергетического и нефтяного секторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Британия внесла в санкционный список 135 нефтяных танкеров "теневого флота", которым Россия тайно перевозит нефть.

Британское правительство утверждает, что подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на 24 млрд долларов.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против двух компаний, на которые зарегистрированы суда "теневого флота". Одна из них связана с российской нефтяной компанией "Лукойл".

"Новые санкции нанесут еще один удар по "теневому флоту" Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и лишат Россию важных доходов от нефти, которые она использует для финансирования войны", - отметил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

Британское правительство подчеркнуло, что санкции Запада обвалили на одну треть доходы России от продажи нефти и газа с 2022 года.

Санкции против "теневого флота" РФ

Напомним, недавно мы сообщали, что сотни подпольных нефтяных танкеров курсируют по мировым морям под удобными флагами и с непрозрачными владельцами, чтобы транспортировать нефть в обход международных санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Заметим, что, по данным ГУР, по состоянию на февраль российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.

В мае Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

На днях послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России, который, в том же числе, будет включать снижение верхнего предела цен на экспорт российской нефти.

В июне правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой флот" и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины.

Также Австралия впервые ввела ограничения против кремлевского "теневого" флота: под санкции попали десятки танкеров, которые финансировали военную агрессию Москвы.

Подробнее о том, что такое "теневой флот" РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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