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Индия обещает перекрыть лазейки для танкеров "теневого флота", которые обходят санкции

02:41 10.06.2026 Ср
2 мин
Судам будет труднее получить страховку и доступ к портам
aimg Юлия Маловичко
Индия обещает перекрыть лазейки для танкеров "теневого флота", которые обходят санкции Фото: танкер Maximus в Индии (Getty Images)
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Нью-Дели усилит контроль над судами, вовлеченными в обход международных торговых санкций, отменив сертификацию более 200 танкеров и других судов за последние три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проверять танкеры будет Индийский орган сертификации безопасности судов Indian Register of Shipping (IRClass), входящий в число ведущих мировых сертификаторов.

Исключение из его перечня, вероятно, усложнит для судна получение страховки и потенциальный доступ к портам.

Согласно данным с 2023 года, базирующийся в Мумбаи IRClass исключил из своего реестра 235 судов, большинство из которых составили нефтяные танкеры и несколько газовозов, сообщил глава организации Арун Шарма.

По его словам, ранее в реестре было несколько судов, попавших под западные санкции, но теперь IRClass имеет "очень комплексную" санкционную политику.

"Примерно с 2023 года мы не берем никаких судов, которые имеют какие-либо санкции - будь то санкции США, Европы или Великобритании", - заявил Шарма, имея в виду западные санкции против РФ и Ирана, которые ввели из-за войны и ядерной программы Тегерана.

Сотрудничество Индии и РФ

Как известно, Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Однако в последнее время Нью-Дели все осторожнее относится к сделкам, которые могут нарушать западные санкции.

В частности, страна отказалась от закупки российского СПГ по проектам, находящимся под американскими ограничениями.

Ранее индийские власти также ужесточали требования к танкерам, которые заходят в ее порты, а часть судов с российской нефтью уже сталкивалась с ограничениями из-за отсутствия надлежащей сертификации.

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