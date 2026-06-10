Индия обещает перекрыть лазейки для танкеров "теневого флота", которые обходят санкции
Нью-Дели усилит контроль над судами, вовлеченными в обход международных торговых санкций, отменив сертификацию более 200 танкеров и других судов за последние три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Проверять танкеры будет Индийский орган сертификации безопасности судов Indian Register of Shipping (IRClass), входящий в число ведущих мировых сертификаторов.
Исключение из его перечня, вероятно, усложнит для судна получение страховки и потенциальный доступ к портам.
Согласно данным с 2023 года, базирующийся в Мумбаи IRClass исключил из своего реестра 235 судов, большинство из которых составили нефтяные танкеры и несколько газовозов, сообщил глава организации Арун Шарма.
По его словам, ранее в реестре было несколько судов, попавших под западные санкции, но теперь IRClass имеет "очень комплексную" санкционную политику.
"Примерно с 2023 года мы не берем никаких судов, которые имеют какие-либо санкции - будь то санкции США, Европы или Великобритании", - заявил Шарма, имея в виду западные санкции против РФ и Ирана, которые ввели из-за войны и ядерной программы Тегерана.
Сотрудничество Индии и РФ
Как известно, Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Однако в последнее время Нью-Дели все осторожнее относится к сделкам, которые могут нарушать западные санкции.
В частности, страна отказалась от закупки российского СПГ по проектам, находящимся под американскими ограничениями.
Ранее индийские власти также ужесточали требования к танкерам, которые заходят в ее порты, а часть судов с российской нефтью уже сталкивалась с ограничениями из-за отсутствия надлежащей сертификации.