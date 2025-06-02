Стармер заявил, что Британия переходит в режим "боевой готовности"
Премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал масштабную военную модернизацию в ответ на рост глобальной угрозы.
Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По его словам, правительство планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок и инвестировать миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и цифровые технологии.
Он заявил, что вооруженные силы Великобритании должны перейти к "боевой готовности" в течение следующих нескольких лет.
Стармер назвал нынешнюю угрозу более серьезной и непредсказуемой, чем во времена Холодной войны, указывая на войну в Украине, новые ядерные риски, кибератаки и усиленную российскую агрессию.
"Когда нам угрожают государства с мощными армиями, лучшим сдерживающим фактором является демонстрация собственной готовности сохранять мир, если нужно, силой", - сказал он.
Военная стратегия также предусматривает закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства и создание нового киберкомандования.
Кроме этого, более 1,5 млрд фунтов будут выделены на улучшение жилья для военных, чтобы стимулировать набор и содержание личного состава армии, численность которой снизилась до самого низкого уровня за два века.
Эта стратегия появилась на фоне усиления военного напряжения из-за войны в Украине, изменения позиции США в Европе и обострения глобальных конфликтов. Она должна укрепить обороноспособность страны в быстро меняющемся мире.
Напомним, сегодня мы писали, что Британия готовит масштабное "послание Москве" в рамках новой оборонной стратегии.
Премьер Кир Стармер анонсировал планы расширения флота ударных подводных лодок и модернизации ядерного оружия для противодействия угрозам из России.
Правительство объявит об инвестициях в сумме 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов) на разработку новых боеголовок и строительство до 12 новых подводных лодок в рамках партнерства AUKUS с США и Австралией.
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