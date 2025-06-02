Стармер заявил, что Британия переходит в режим "боевой готовности"

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По его словам, правительство планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок и инвестировать миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и цифровые технологии.

Он заявил, что вооруженные силы Великобритании должны перейти к "боевой готовности" в течение следующих нескольких лет.

Стармер назвал нынешнюю угрозу более серьезной и непредсказуемой, чем во времена Холодной войны, указывая на войну в Украине, новые ядерные риски, кибератаки и усиленную российскую агрессию.

"Когда нам угрожают государства с мощными армиями, лучшим сдерживающим фактором является демонстрация собственной готовности сохранять мир, если нужно, силой", - сказал он.

Военная стратегия также предусматривает закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства и создание нового киберкомандования.

Кроме этого, более 1,5 млрд фунтов будут выделены на улучшение жилья для военных, чтобы стимулировать набор и содержание личного состава армии, численность которой снизилась до самого низкого уровня за два века.

Эта стратегия появилась на фоне усиления военного напряжения из-за войны в Украине, изменения позиции США в Европе и обострения глобальных конфликтов. Она должна укрепить обороноспособность страны в быстро меняющемся мире.