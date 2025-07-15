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Германия хочет купить у США дальнобойные комплексы Typhon: в чем их ключевая особенность

Вторник 15 июля 2025 11:23
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Германия хочет купить у США дальнобойные комплексы Typhon: в чем их ключевая особенность Фото: Германия хочет купить у США дальнобойные комплексы Typhon (facebook.com/usarmyreserve)
Автор: Константин Широкун

Германия рассматривает возможность приобрести системы Typhon, которые могут запускать ракеты на дальность около 2 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего визита в Вашингтон объяснил особенность данных ракетных комплексов.

"Проще говоря, это наземные пусковые установки, с помощью которых можно запускать различные управляемые ракеты на разные расстояния", - отметил Писториус.

Ключевая особенность американского корпуса - это возможность запускать ракеты различных типов. Отмечается, что эта система вооружений может достигать целей на территории России, но Писториус подчеркнул, что она будет служить исключительно для сдерживания.

При этом Писториус подчеркнул, что решение о покупке современного ракетного комплекса еще не принято, Германия только выразила заинтересованность в этом оружии.

Также сообщается, что Соединенные Штаты сейчас изучают, готовы ли они продать и поставить Typhon.

Что известно о Typhon

Typhon - это мобильная наземная пусковая установка, предназначенная для пусков многоцелевых ракет Standard SM-6 и крылатых ракет Tomahawk с дальностью более 2 тысяч км.

Отмечается, что Typhon является наземным вариантом корабельной пусковой установки Mk41.

Договор с компанией Lockheed Martin на создание этих комплексов был подписан в ноябре 2020 года после того, как был расторгнут договор, согласно которому США и Россия не должны были испытывать и развертывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи км.

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