Германия хочет купить у США дальнобойные комплексы Typhon: в чем их ключевая особенность

Германия рассматривает возможность приобрести системы Typhon, которые могут запускать ракеты на дальность около 2 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего визита в Вашингтон объяснил особенность данных ракетных комплексов.

"Проще говоря, это наземные пусковые установки, с помощью которых можно запускать различные управляемые ракеты на разные расстояния", - отметил Писториус.

Ключевая особенность американского корпуса - это возможность запускать ракеты различных типов. Отмечается, что эта система вооружений может достигать целей на территории России, но Писториус подчеркнул, что она будет служить исключительно для сдерживания.

При этом Писториус подчеркнул, что решение о покупке современного ракетного комплекса еще не принято, Германия только выразила заинтересованность в этом оружии.

Также сообщается, что Соединенные Штаты сейчас изучают, готовы ли они продать и поставить Typhon.