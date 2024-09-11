Британия расширила санкции против России, добавив 10 новых судов

Санкции против России

С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия попала под 14 пакетов санкций от Европейского Союза в ответ на агрессию.

В конце июня был утвержден новый пакет, который затронул российских пропагандистов, деятелей культуры, мать главы Чечни Рамзана Кадырова, а также сотрудников ФСБ. Подробности о тех, кто попал под санкции ЕС, читайте в материале РБК-Украина.

В июне Великобритания впервые ввела санкции против судов так называемого "теневого флота" российского диктатора Владимира Путина, которые, по мнению Лондона, используются для обхода западных ограничений на торговлю российской нефтью.

В июле Британия расширила санкционный режим, добавив в список 11 новых российских морских судов.

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