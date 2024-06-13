Следом за США. Великобритания расширила санкции против России

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки (США), расширила санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный сайт Британии.

Всего в список санкционных ограничений было добавлено в общей сложности еще 50 новых позиций, коснувшихся шести кораблей так называемого "теневого флота".

Под санкции попали:

крупнейшая в России по объему торгов биржа "Московская биржа";

"СПБ-биржа".

"Национальный клиринговый центр";

"Национальный расчетный депозитарий России";

"Ингосстрах".

В частности ограничения коснулись главы правления "Московской биржи" Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя "Инсайта" Авета Миракяна, совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна.

Кроме России, санкции были нацелены и против компаний из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины, западные партнеры усилили санкционное давление против Российской Федерации. В качестве примера, в целом Европейский союз (ЕС) ввел против врага уже 13 пакетов санкций.

Вчера, 12 июня, США ввели новые санкции против более 300 физических и юридических лиц России.

Тем временем ЕС работает на 14-м пакете санкционных ограничений, в который могут попасть 21 российская компания. Впрочем, список пока не обнародован.