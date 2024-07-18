Британия расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России из-за полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Предположительно, суда ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука, говорится в правительственном уведомлении.

Британия добавила 11 новых санкций в отношении морских судов в рамках санкционного режима. Ограничения в отношении судов, включая "Залив Амурский" и "СКФ Печора", связаны с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третью страну.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины западные партнеры усилили санкционное давление на Россию. Например, Европейский союз ввел против России уже 14 пакетов санкций.

12 июня США объявили о новых санкциях против более чем 300 российских физических и юридических лиц.

В прошлом месяце Великобритания впервые ввела санкции против судов "теневого флота" российского диктатора Владимира Путина, который, по ее мнению, используется для обхода западных санкций на торговлю российской нефтью.

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