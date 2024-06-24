Мать Кадырова, Охлобыстин и ФСБшники. Кто вошел в 14-й санкционный список ЕС

Совет ЕС сегодня принял 14-й пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Кроме важных секторов экономики ограничения затронули 116 физических и юридических лиц, среди которых известные певцы, актеры, пропагандисты и те, кто работает на ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета Европейского союза.

Актеры, певцы, пропагандисты

В список, в частности, попала известная певица Полина Гагарина. Отмечается, что она регулярно выступает в рамках госпропаганды, например, "на мероприятиях в честь незаконной аннексии четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма".

"Она таким образом поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность Украины. С началом агрессивной войны России против Украины Полина Гагарина смогла получить значительный доход от правительства, несущего ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - указано на официальном сайте Совета ЕС.

Также под санкциями и певец Shaman (Ярослав Дронов), а также актеры Иван Охлобыстин (игравший роль эпатажного доктора Быкова в сериале "Интерны") и Вячеслав Манучаров.

Список пополнил и основатель News Media (в него входят российские паблики Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов. Глава организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, финансировавшей создание сериала "Слово пацана".

Под санкциями теперь и бывшая спортсменка и телеведущая Мария Киселева (вела игру "Слабое звено"), ныне депутат Мосгордумы.

Бизнес

Под ограничениями гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев (эту компанию Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg).

Среди крупных компаний - крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот", пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" (вместе с владельцами).

В списке и миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин, а также госсекретарь "российско-белорусского союзного образования" Дмитрий Мезенцев.

Мать Кадырова, "Артек", ФСБшники и не только

Санкции коснулись так называемого "общественного фонда имени Кадырова" и матери главы Чечни - Аймани Кадырову (в списке санкций отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для украинских детей и подростков с целью отторжения их от Украины и их родных).

Ограничения коснулись: командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева, губернатора Орловской области Андрея Кличкова, главы Росимущества Вадима Яковенко, "Белорусского союза молодежи" и его первого секретаря ЦК Александра Лукьянова, посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мельника.

В перечне и Руслан Перетятько и Андрей Коринец из "группы Каллисто". Она включает офицеров российской военной разведки, организующих фишинговые кампании с целью сохранения конфиденциальных данных в государственных структурах, включая оборону и внешние связи.

Кроме того, ограничительные меры наложены на Александра Склянко и Николая Черных из "хакерской группы Армагеддон", поддерживаемой российской ФСБ. Эта группа осуществляет различные кибератаки, оказывающие существенное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины.

Европейский союз также включил в список санкций двух работающих сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Севастополе и Международный детский центр "Артек". Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма.