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Британія розширила санкції проти Росії, додавши 10 нових суден

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо Росії, додавши 10 нових суден. Крім цього Лондон вніс одну адміністративну поправку в режим санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

Серед суден, що потрапили під санкції, значаться нафтові танкери, такі як Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а також танкер під прапором Панами Zaliv Aniva.

В уряді заявили, що ці судна беруть участь у перевезенні нафти і нафтопродуктів російського походження в треті країни, що сприяє дестабілізації України і порушує її територіальну цілісність і суверенітет, підтримуючи російський уряд.

Санкції проти Росії

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія потрапила під 14 пакетів санкцій від Європейського Союзу у відповідь на агресію.

Наприкінці червня було затверджено новий пакет, який торкнувся російських пропагандистів, діячів культури, мати голови Чечні Рамзана Кадирова, а також співробітників ФСБ. Подробиці про тих, хто потрапив під санкції ЄС, читайте у матеріалі РБК-Україна.

У червні Великобританія вперше запровадила санкції проти судів так званого "тіньового флоту" російського диктатора Володимира Путіна, які, на думку Лондона, використовуються для обходу західних обмежень на торгівлю російською нафтою.

У липні Британія розширила санкційний режим, додавши до списку 11 нових російських морських суден.

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