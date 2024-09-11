Британія розширила санкції проти Росії, додавши 10 нових суден

Санкції проти Росії

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія потрапила під 14 пакетів санкцій від Європейського Союзу у відповідь на агресію.

Наприкінці червня було затверджено новий пакет, який торкнувся російських пропагандистів, діячів культури, мати голови Чечні Рамзана Кадирова, а також співробітників ФСБ. Подробиці про тих, хто потрапив під санкції ЄС, читайте у матеріалі РБК-Україна.

У червні Великобританія вперше запровадила санкції проти судів так званого "тіньового флоту" російського диктатора Володимира Путіна, які, на думку Лондона, використовуються для обходу західних обмежень на торгівлю російською нафтою.

У липні Британія розширила санкційний режим, додавши до списку 11 нових російських морських суден.

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