Британия рассмотрит усиление ПВО в Польше после вторжения российских дронов

Хили заверил, что Британия поддержит Польшу как союзника по НАТО. Также он пообещал, что Лондон примет участие в защите польского народа.

"По итогам сегодняшних обсуждений я поручил нашим вооруженным силам Великобритании рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей", - отметил министр после встречи с представителями Франции, Германии, Италии, Польши и Украины.

Глава британского Минобороны также добавил, что комментарии России о нарушении воздушного пространства Польши "не стали сюрпризом". Он раскритиковал попытки Кремля уйти от ответственности.

Также Хили напомнил, что всего шесть недель назад британские истребители находились в Польше в рамках миссии НАТО. Миссия также предусматривала отправку 200 дополнительных солдат в Польшу. До этого на территории польского государства было 300 британских солдат.

"Мы сделаем все возможное в рамках НАТО, как часть коллективного ответа, который Польша запросила у нас, своих союзников по НАТО", - отметил министр.