Британия рассмотрит усиление ПВО в Польше после вторжения российских дронов

Лондон, Среда 10 сентября 2025 17:33
UA EN RU
Британия рассмотрит усиление ПВО в Польше после вторжения российских дронов Фото: Джон Хили, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия рассмотрит варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей после инцидента с вторжением российских дронов.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.

Хили заверил, что Британия поддержит Польшу как союзника по НАТО. Также он пообещал, что Лондон примет участие в защите польского народа.

"По итогам сегодняшних обсуждений я поручил нашим вооруженным силам Великобритании рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей", - отметил министр после встречи с представителями Франции, Германии, Италии, Польши и Украины.

Глава британского Минобороны также добавил, что комментарии России о нарушении воздушного пространства Польши "не стали сюрпризом". Он раскритиковал попытки Кремля уйти от ответственности.

Также Хили напомнил, что всего шесть недель назад британские истребители находились в Польше в рамках миссии НАТО. Миссия также предусматривала отправку 200 дополнительных солдат в Польшу. До этого на территории польского государства было 300 британских солдат.

"Мы сделаем все возможное в рамках НАТО, как часть коллективного ответа, который Польша запросила у нас, своих союзников по НАТО", - отметил министр.

Вторжение российских дронов в Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября во время очередного массированного удара России по Украине в Польшу залетели сразу 19 российских ударных беспилотников.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что по целям отработала ПВО. Сбить удалось только четыре дрона.

В Минобороны РФ заверили, что российские дроны якобы не были нацелены на объекты в Польше.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

НАТО Российская Федерация Великобритания Польша Дрони Атака дронов
