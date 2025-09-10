Британия рассмотрит усиление ПВО в Польше после вторжения российских дронов
Британия рассмотрит варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей после инцидента с вторжением российских дронов.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.
Хили заверил, что Британия поддержит Польшу как союзника по НАТО. Также он пообещал, что Лондон примет участие в защите польского народа.
"По итогам сегодняшних обсуждений я поручил нашим вооруженным силам Великобритании рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей", - отметил министр после встречи с представителями Франции, Германии, Италии, Польши и Украины.
Глава британского Минобороны также добавил, что комментарии России о нарушении воздушного пространства Польши "не стали сюрпризом". Он раскритиковал попытки Кремля уйти от ответственности.
Также Хили напомнил, что всего шесть недель назад британские истребители находились в Польше в рамках миссии НАТО. Миссия также предусматривала отправку 200 дополнительных солдат в Польшу. До этого на территории польского государства было 300 британских солдат.
"Мы сделаем все возможное в рамках НАТО, как часть коллективного ответа, который Польша запросила у нас, своих союзников по НАТО", - отметил министр.
Вторжение российских дронов в Польшу
Напомним, в ночь на 10 сентября во время очередного массированного удара России по Украине в Польшу залетели сразу 19 российских ударных беспилотников.
Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что по целям отработала ПВО. Сбить удалось только четыре дрона.
В Минобороны РФ заверили, что российские дроны якобы не были нацелены на объекты в Польше.
Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.