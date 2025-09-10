Британія розгляне посилення ППО в Польщі після вторгнення російських дронів

Британія розгляне варіанти посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею після інциденту з вторгненням російських дронів.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і Reuters .

Гілі запевнив, що Британія підтримає Польщу як союзника по НАТО. Також він пообіцяв, що Лондон візьме участь у захисті польського народу.

"За підсумками сьогоднішніх обговорень я доручив нашим збройним силам Великої Британії розглянути варіанти посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею", - зазначив міністр після зустрічі з представниками Франції, Німеччини, Італії, Польщі та України.

Голова британського Міноборони також додав, що коментарі Росії про порушення повітряного простору Польщі "не стали сюрпризом". Він розкритикував спроби Кремля уникнути відповідальності.

Також Гілі нагадав, що всього шість тижнів тому британські винищувачі перебували в Польщі в рамках місії НАТО. Місія також передбачала відправку 200 додаткових солдатів до Польщі. До цього на території польської держави було 300 британських солдатів.

"Ми зробимо все можливе в рамках НАТО, як частину колективної відповіді, яку Польща запросила у нас, своїх союзників по НАТО", - зазначив міністр.