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Британия рассмотрит возможность конфискации активов подсанкционных россиян

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Лондон, Вторник 31 января 2023 16:58
Британия рассмотрит возможность конфискации активов подсанкционных россиян Фото: Джеймс Клеверли, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия внимательно изучит "канадскую модель" конфискации активов россиян, которые находятся под санкциями Запада, и дальнейшую передачу средств Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

У министра уточнили, что он думает о канадской модели конфискации российских активов для передачи Украине.

"Это самый очевидный постулат естественной справедливости, что те физические и юридические лица, которые финансировали жестокость, направленную на Украину и украинский народ, в конечном итоге являются теми, кто должен нести самое тяжелое бремя по оплате, по стоимости реконструкции и восстановления этой страны", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что активно обсуждает такой вопрос с коллегами из Канады, где впервые разрешили на законном уровне конфисковать активы подсанкционных россиян и передавать их Украине.

"Я обсуждал это с премьер-министром Канады во время моего недавнего визита в Канаду, и мы будем внимательно смотреть и извлекать уроки из действий, которые они предпринимают по этому вопросу", - отметил Клеверли.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Канады в декабре начало процесс конфискации активов российского олигарха Романа Абрамовича. Средства могут передать Украине.

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