Канада хочет передать Украине конфискованные активы Абрамовича

Сегодня, 19 декабря, правительство Канады начало процесс конфискации 26 миллионов долларов у компании, принадлежащей российскому олигарху Роману Абрамовичу. Эти средства могут быть переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

"С начала войны мы предупреждали Путина и его пособников, что они не смогут укрыться от последствий своих действий. Безнаказанность никогда не была возможностью", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Это первый случай, когда Канада выполнит арест активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам. В случае конфискации правительство рассматривает возможность передать полученные средства на восстановление Украины и компенсацию жертвам незаконного и неоправданного вторжения режима Путина.

"Канада будет продолжать давить на российский режим и тех, кто извлек выгоду от варварского вторжения Путина в Украину. Поскольку украинцы продолжают отважно бороться за возвращение по праву земли, мы подтверждаем наше обязательство поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", - добавила Жоли.

Канада сейчас является первой страной из G7, которая ввела такие меры, демонстрируя свою приверженность Украине, и привлекая к ответственности тех, кто получил прибыль от режима президента Путина и поддерживал его.