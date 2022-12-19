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Канада хочет передать Украине конфискованные активы Абрамовича

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Канада, Понедельник 19 декабря 2022 19:35
Канада хочет передать Украине конфискованные активы Абрамовича Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc ru)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 декабря, правительство Канады начало процесс конфискации 26 миллионов долларов у компании, принадлежащей российскому олигарху Роману Абрамовичу. Эти средства могут быть переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

"С начала войны мы предупреждали Путина и его пособников, что они не смогут укрыться от последствий своих действий. Безнаказанность никогда не была возможностью", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Это первый случай, когда Канада выполнит арест активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам. В случае конфискации правительство рассматривает возможность передать полученные средства на восстановление Украины и компенсацию жертвам незаконного и неоправданного вторжения режима Путина.

"Канада будет продолжать давить на российский режим и тех, кто извлек выгоду от варварского вторжения Путина в Украину. Поскольку украинцы продолжают отважно бороться за возвращение по праву земли, мы подтверждаем наше обязательство поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", - добавила Жоли.

Канада сейчас является первой страной из G7, которая ввела такие меры, демонстрируя свою приверженность Украине, и привлекая к ответственности тех, кто получил прибыль от режима президента Путина и поддерживал его.

Напомним, российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС.

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