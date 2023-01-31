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Британія розгляне можливість конфіскації активів підсанкційних росіян

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Лондон, Вівторок 31 січня 2023 16:58
Британія розгляне можливість конфіскації активів підсанкційних росіян Фото: Джеймс Клеверлі, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія уважно вивчить "канадську модель" конфіскації активів росіян, які перебувають під санкціями Заходу, та подальшу передачу коштів Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

У міністра уточнили, що він думає про канадську модель конфіскації російських активів для передачі Україні.

"Це найочевидніший постулат природної справедливості, що ті фізичні та юридичні особи, які фінансували жорстокість, спрямовану на Україну та український народ, зрештою є тими, хто має нести найважчий тягар з оплати, за вартістю реконструкції та відновлення цієї країни", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що активно обговорює це питання з колегами з Канади, де вперше дозволили на законному рівні конфіскувати активи підсанкційних росіян та передавати їх Україні.

"Я обговорював це з прем'єр-міністром Канади під час мого нещодавнього візиту до Канади, і ми уважно дивитимемося і вивчатимемо уроки з дій, які вони роблять у цьому питанні", - зазначив Клеверлі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Канади в грудні розпочав процес конфіскації активів російського олігарха Романа Абрамовича. Кошти можуть передати Україні.

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