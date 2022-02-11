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Британія рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Україну

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великобританії рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздки в Україну. Зокрема, через загрозу вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

"Рекомендуємо утриматися від будь-яких поїздок в Україну. Громадяни Великобританії, що знаходяться в Україні, повинні покинути країну зараз, поки ще доступні комерційні кошти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ряд країн закликали своїх громадян відмовитися від поїздок в Україну і покинути її територію через загрозу російського вторгнення. Серед них Японія, Південна Корея і Ізраїль. Напередодні аналогічну рекомендацію випустили США.

Зазначимо, що сьогодні під час візиту до Москви міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив Міноборони РФ не вторгнеться в Україну.

Крім того, 9 лютого міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас прибула до Москви для обговорення ситуації навколо України.

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ВеликобританіяВторгнення Росії до України