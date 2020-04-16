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Британія продовжила дію карантинних заходів

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 19:38
Британія продовжила дію карантинних заходів
Ілюстративне фото (twitter.com/MPSActonCentral)

Обмеження триватимуть ще щонайменше 3 тижні

Уряд Британії ухвалив рішення про продовження карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами міністра закордонних справ Британії Домініка Рааба, обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу будуть продовжені щонайменше на 3 тижні.

"Крок за кроком наш план дій спрямований на те, щоб уповільнити поширення коронавірусу, щоб якомога менше людей потребували амбулаторного лікування в один час", - пояснив він.

За словами глави британського МЗС, станом на сьогодні в Британії зафіксовано 13 729 випадків смерті госпіталізованих хворих на коронавірус.

"Вони є несамовитими втратами для всіх постраждалих", - додав Рааб.

Нагадаємо, раніше британські видання повідомляли, що уряд Сполученого Королівства планує продовжити дію обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусу. Очікувалося, що карантин у Британії буде продовжено на 3 тижні.

Крім того, на початку квітня міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявив, що у Сполученому Королівстві можуть посилити карантин, заборонивши фізичні вправи на свіжому повітрі.

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