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Британія продовжить карантин ще на три тижні

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 14:40
Британія продовжить карантин ще на три тижні
Ілюстративне фото (GettyImages)

В королівстві вже померли майже 13 тисяч людей

Уряд Великобританії має продовжити карантин у країні ще на три тижні у зв'язку із зростанням кількості летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомляє Independent.

Очікується, що офіційно про рішення продовжити карантин на три тижні буде повідомлено сьогодні, 16 квітня, після засідання комітету з надзвичайних ситуацій британського уряду.

Зазначимо, станом на 16 квітня у Великобританії коронавірусом захворіли 99 516 осіб, з них 12 894 померли.

Нагадаємо, на початку квітня міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що в країні можуть посилити карантин через пандемію коронавірусу, заборонивши вправи на свіжому повітрі.

Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на даний момент пандемія коронавірусу в світі ще не досягла піку. Європа і США є епіцентрами пандемії.

Також повідомлялося, що з понеділка Польща планує послабити карантинні обмеження. Зокрема, уряд планує дозволити прогулянки в парках, а також послаблять обмеження на відвідування магазинів.

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